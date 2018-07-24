Задача «Урала» — побороться за место в шестерке, рассказал Тарханов

Известный тренер и советник президента «Урала»заявил, что команда из Екатеринбурга должна набирать максимальное количество очков в трех первых матчах чемпионата России.

«О задачах команды в сезоне можно будет говорить после того, как мы оценим начало чемпионата России.

Три первых матча мы играем дома, поэтому в них нам надо взять максимум очков.

Мы постараемся побороться за место в шестерке, потому что у "Урала" стабильный состав, которым команда играет второй год», — цитирует Тарханова РИА Новости.

Тарханов возглавлял «Урал» в 2013-2015 и 2016-2018 годах. 21 мая на посту главного тренера екатеринбургской команды его сменил Дмитрий Парфенов, ранее возглавлявший «Тосно».

В первом туре «Урал» встретится с «Анжи» 28 июля в Екатеринбурге. 0