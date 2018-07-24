Российская Премьер-лига представила новый фирменный стиль

Как сообщает официальный сайт лиги, презентация прошла 24 июля в Москве.
«Символ Российской Премьер-лиги — медведь, окрашенный в цвета национального флага. На основе знака были созданы несколько фирменных фонов, предназначенных для оформления разных носителей.
Кроме того, студией был разработан официальный шрифт лиги, который будет использоваться на игровых номерах, и графика для оформления телевизионных трансляций», — отмечается в сообщении.
Также отмечается, что новый сезон, который стартует 27 июля, чемпионат России начнет с новым названием.
Новый сезон. Новые эмоции. Новые чемпионы. Новый логотип.— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 24 июля 2018 г.
Новая Российская Премьер-Лига.#РоссийскаяПремьерЛига #РПЛ #скороновыйсезон pic.twitter.com/nq7KTXLtBf