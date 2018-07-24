Российская Премьер-лига представила новый фирменный стиль

Российская Премьер-лига представила новое лого и фирменный стиль, которые были разработаны студией

Как сообщает официальный сайт лиги, презентация прошла 24 июля в Москве.

«Символ Российской Премьер-лиги — медведь, окрашенный в цвета национального флага. На основе знака были созданы несколько фирменных фонов, предназначенных для оформления разных носителей.

Кроме того, студией был разработан официальный шрифт лиги, который будет использоваться на игровых номерах, и графика для оформления телевизионных трансляций», — отмечается в сообщении.

Также отмечается, что новый сезон, который стартует 27 июля, чемпионат России начнет с новым названием.

0