Мещерякова полностью устраивают условия контракта Крыховяка

Председатель совета директоров «Локомотива»прокомментировал подписание контракта с польским полузащитником

«Железнодорожники» арендовали хавбека у «Пари Сен-Жермен» на один сезон.

«Я не буду раскрывать детали сделки, но контракт нас полностью удовлетворяет. Менеджмент клуба над ним очень долго работал — и генеральный директор, и спортивный директор.

Условия, повторюсь, нас полностью удовлетворяют. Мы говорили о точечных усилениях, вот приход Крыховяка тому подтверждение. Без сомнения, этот футболист усилит команду.

Тут речь идет не только о конкуренции с Денисовым. Но нам предстоит много игр в разных турнирах и, соответственно, мастерство главного тренера Юрия Павловича позволит максимально эффективно использовать наших футболистов.

А в целом, что касается конкуренции, то она никогда не мешала, а только наоборот — делала игроков лучше», — приводит слова Мещерякова «Р-Спорт». 0