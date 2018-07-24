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    Мещерякова полностью устраивают условия контракта Крыховяка

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    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал подписание контракта с польским полузащитником Гжегожем Крыховяком.

    Анатолий Мещеряков
    Анатолий Мещеряков
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    «Железнодорожники» арендовали хавбека у «Пари Сен-Жермен» на один сезон.

    «Я не буду раскрывать детали сделки, но контракт нас полностью удовлетворяет. Менеджмент клуба над ним очень долго работал — и генеральный директор, и спортивный директор.

    Условия, повторюсь, нас полностью удовлетворяют. Мы говорили о точечных усилениях, вот приход Крыховяка тому подтверждение. Без сомнения, этот футболист усилит команду.

    Тут речь идет не только о конкуренции с Денисовым. Но нам предстоит много игр в разных турнирах и, соответственно, мастерство главного тренера Юрия Павловича позволит максимально эффективно использовать наших футболистов.

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    • А в целом, что касается конкуренции, то она никогда не мешала, а только наоборот — делала игроков лучше», — приводит слова Мещерякова «Р-Спорт». 0

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