Мбаппе общался с Канте по поводу перехода в ПСЖ

Форвард «Пари Сен-Жермен»заявил, что обсуждал с полузащитником «Челси»его возможный трансфер в парижский клуб.

«Президент ПСЖ действительно консультировался со мной насчет Канте. Я общался с Нголо по поводу его возможного перехода во время чемпионата мира. Но это был короткий разговор, поскольку я знаю, что бывает, когда тебе забивают голову трансферной чепухой.

В итоге я оставил записку в его кармане — чтобы он обнаружил ее по возвращении домой и дал ответ», — сказал Мбаппе в интервью France Football.

По информации L’Équipe, у Канте нет четкого намерения покинуть «Челси». Лондонский клуб также может выступить против перехода. 0