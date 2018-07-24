Лапочкин, Мешков и Еськов будут судить матчи квалификации Лиги Европы

Российские арбитрыназначены на первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Лапочкин, его ассистенты Алексей Лунев и Дмитрий Жвакин, а также четвертый рефери Роман Галимов получили назначение на матч между латвийским «Вентспилсом» и французским «Бордо».

Мешков вместе с ассистентами Игорем Демешко, Николаем Богачем и четвертым рефери Алексеем Сухим будет работать на игре «Спартак» (Юрмала) — «Ла Фиорита» (Сан-Марино).

Еськов будет работать на игре ЛАСК (Австрия) — «Лиллестрём» (Норвегия). Ему будут помогать ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков. Резервный арбитр Михаил Вилков.

Все матчи состоятся 26 июля. 0