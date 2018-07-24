Кобелев: Думаю, в Европу из нашей сборной уедет только Головин

Известный российский тренерподелился своими ожиданиями от выступленияв предстоящем сезоне.

«Для меня это главная интрига сезона. Интересно посмотреть на новичков и понять, как будет строиться игра.

Если раньше два Березуцких и Игнашевич могли спокойно разрушить любую атаку, то сейчас ЦСКА придётся обороняться не только умением, но и количеством.

Вероятно, ЦСКА станет играть в более оборонительный футбол, но прогнозировать очень сложно. Давайте посмотрим, что будет после 5-6 туров.

Перед Гончаренко сложнейшая задача. Прекрасно понимаю его: когда уходит 6 человек — проблема, когда 16, как у меня в "Динамо"… Это просто хаос.

Думаю, что из нашей сборной в Европу уедет только Головин. 99,9 процента. Головин — качественный, молодой футболист.

Он может вырасти в звезду, так как обладает великолепным качеством — не только здорово отбирает мяч, но и здорово обращается с ним. Это очень ценится, поэтому на него есть спрос.

Остальные? С зарплатами, которые получают сегодняшние футболисты, они никуда не уедут. Им дадут больше только в топ-клубах, но топ-клубы их не возьмут. Вот и всё.

Успешное место для ЦСКА? Зная Гинера, задача — тройка и Лига чемпионов. Другое дело, как они будут справляться с этим», — сказал Кобелев в интервью Sportbox. 0