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    ЦСКА объявил о назначении Игнашевича на тренерскую должность

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    Экс-защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич вошел в тренерский штаб молодежной команды «армейцев».

    Сергей Игнашевич
    Сергей Игнашевич
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    Об этом сообщает официальный сайт ЦСКА.

    «Защитник ПФК ЦСКА Сергей Игнашевич, завершивший карьеру игрока после ЧМ-2018, останется в структуре армейского клуба в качестве тренера. Игнашевич войдет в штаб молодежной команды, где будет помогать старшему тренеру Андрею Аксенову. К работе он приступит уже на текущей неделе», — говорится в сообщении.

    Напомним, после чемпионата мира-2018 39-летний Игнашевич объявил о завершении игровой карьеры. За ЦСКА защитник выступал с 2004 года. 0

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