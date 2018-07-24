ЦСКА объявил о назначении Игнашевича на тренерскую должность

Экс-защитниквошел в тренерский штаб молодежной команды «армейцев».

Об этом сообщает официальный сайт ЦСКА.

«Защитник ПФК ЦСКА Сергей Игнашевич, завершивший карьеру игрока после ЧМ-2018, останется в структуре армейского клуба в качестве тренера. Игнашевич войдет в штаб молодежной команды, где будет помогать старшему тренеру Андрею Аксенову. К работе он приступит уже на текущей неделе», — говорится в сообщении.

Напомним, после чемпионата мира-2018 39-летний Игнашевич объявил о завершении игровой карьеры. За ЦСКА защитник выступал с 2004 года. 0