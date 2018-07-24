Крыховяк — безусловное усиление «Локомотива», считает Геркус

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал переход в команду полузащитника Гжегожа Крыховяка.

28-летний поляк перешел в «Локо» из «Пари Сен-Жермен» на правах аренды до конца сезона.

«Мы давно наблюдали за Гжегожем, это игрок топ-класса. Ещё зимой предпринимали усилия, чтобы он присоединился к нашей команде.

Сейчас такая возможность появилась благодаря, прежде всего, упорной работе нашего спортивного директора над этим трансфером.

Гжегож — игрок с именем, обладатель многочисленных трофеев — безусловное усиление нашей команды в новом сезоне. В ближайшие дни он вылетит в Москву», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Крыховяк выступал на правах аренды за «Вест Бромвич». В составе английского клуба он провел 31 матч и отметился 2 результативными передачами. 0