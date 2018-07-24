Крыховяк — безусловное усиление «Локомотива», считает Геркус

Илья Геркус
«Локомотив»
28-летний поляк перешел в «Локо» из «Пари Сен-Жермен» на правах аренды до конца сезона.
«Мы давно наблюдали за Гжегожем, это игрок топ-класса. Ещё зимой предпринимали усилия, чтобы он присоединился к нашей команде.
Сейчас такая возможность появилась благодаря, прежде всего, упорной работе нашего спортивного директора над этим трансфером.
Гжегож — игрок с именем, обладатель многочисленных трофеев — безусловное усиление нашей команды в новом сезоне. В ближайшие дни он вылетит в Москву», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».
В минувшем сезоне Крыховяк выступал на правах аренды за «Вест Бромвич». В составе английского клуба он провел 31 матч и отметился 2 результативными передачами. 0