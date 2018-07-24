Гаттузо заявил о желании Бонуччи покинуть «Милан»

Главный тренерпризнался, что защитникхочет покинуть команду.

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«Я разговаривал с Лео. Нужно быть честным и говорить все так, как есть. Лео общался со мной, но я не клуб, ему нужно разговаривать с руководством. Пока он не покинет нашу раздевалку, я хочу его видеть таким, каким он был последние 12 дней — настоящим профессионалом. Он тот, кто ведет команду за собой, настоящий капитан», — сказал Гаттузо, которого цитирует Football Italia.

«Надеюсь, Бонуччи останется. У него есть и характер, и талант. Думаю, если игрок хочет уйти, тренер должен сделать все возможное, чтобы убедить его остаться», — добавил тренер.

Напомним, Бонуччи перешел в «Милан» из «Ювентуса» летом прошлого года. 0