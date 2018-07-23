Новым спортивным директором «Зенита» станет скаут «МЮ»

Испанец, возглавлявший скаутскую службу, займет пост спортивного директора, утверждает журналист Manchester Evening News Киран Келли.

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В июле 2017 года Рибальта перебрался в «МЮ» из «Ювентуса».

За пять лет в туринском клубе специалист был ключевой фигурой при появлении в составе чемпиона Италии Поля Погба, Фернандо Льоренте, Кингсли Комана, Альваро Мораты, Дани Алвеса и Сами Хедира.

«Хавьер Рибальта покидает "МЮ" после года работы в клубе и станет новым спортивным директором "Зенита".

Он захотел принять новый вызов и поработать на более высокой должности», — написал Келли в своем твиттере.

Напомним, 7 октября 2017 года умер спортивный директор петербургского клуба Константин Сарсания. На этом посту его сменил Оресте Чинквини, ранее работавший заместителем спортивного директора. 0