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    Новым спортивным директором «Зенита» станет скаут «МЮ»

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    Испанец Хавьер Рибальта, возглавлявший скаутскую службу «Манчестер Юнайтед», займет пост спортивного директора «Зенита», утверждает журналист Manchester Evening News Киран Келли.

    Хавьер Рибальта
    Хавьер Рибальта
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    В июле 2017 года Рибальта перебрался в «МЮ» из «Ювентуса».

    За пять лет в туринском клубе специалист был ключевой фигурой при появлении в составе чемпиона Италии Поля Погба, Фернандо Льоренте, Кингсли Комана, Альваро Мораты, Дани Алвеса и Сами Хедира.

    «Хавьер Рибальта покидает "МЮ" после года работы в клубе и станет новым спортивным директором "Зенита".

    Он захотел принять новый вызов и поработать на более высокой должности», — написал Келли в своем твиттере.

    Напомним, 7 октября 2017 года умер спортивный директор петербургского клуба Константин Сарсания. На этом посту его сменил Оресте Чинквини, ранее работавший заместителем спортивного директора. 0

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