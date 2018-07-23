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    Семин: Мы приносим счастье и радость, значит, играем хорошо

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на встрече с болельщиками отметил, что почувствовал близость чемпионства только после матча с «Зенитом».

    Юрий Семин
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    «Железнодорожники» в прошедшем сезоне гарантировали себе первое место, одержав домашнюю победу над «Зенитом» (1:0) в 29-м туре.

    «Как ни странно, я почувствовал, что мы может стать чемпионами после игры с "Зенитом", а до этого мы шли от игры к игре, готовились к каждому матчу, хорошо тренировались и заранее ничего не загадывали. Это было правильно.

    После того, как закончился матч с "Зенитом", были самые сильные эмоции о которых даже сложно сказать. Я видел вашу радость. Это было для нас самое главное.

    Если мы приносим для вас счастье и радость. Значит, мы играем хорошо. Именно поэтому вас стало больше приходить на стадион. Вы видите самоотдачу футболистов и стали к нам ближе», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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