Семин: Мы приносим счастье и радость, значит, играем хорошо

Главный тренер «Локомотива»на встрече с болельщиками отметил, что почувствовал близость чемпионства только после матча с

«Железнодорожники» в прошедшем сезоне гарантировали себе первое место, одержав домашнюю победу над «Зенитом» (1:0) в 29-м туре.

«Как ни странно, я почувствовал, что мы может стать чемпионами после игры с "Зенитом", а до этого мы шли от игры к игре, готовились к каждому матчу, хорошо тренировались и заранее ничего не загадывали. Это было правильно.

После того, как закончился матч с "Зенитом", были самые сильные эмоции о которых даже сложно сказать. Я видел вашу радость. Это было для нас самое главное.

Если мы приносим для вас счастье и радость. Значит, мы играем хорошо. Именно поэтому вас стало больше приходить на стадион. Вы видите самоотдачу футболистов и стали к нам ближе», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0