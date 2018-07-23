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    Семак доволен результатом жеребьевки Лиги Европы

    Зенит Лига Европы Футбол России
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что считает нормальным результат жеребьевки Лиги Европы для петербургской команды.

    Сергей Семак
    Сергей Семак
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    «Зенит» сыграет с победителем пары ДАК — «Динамо» (Минск) в третьем отборочном раунде Лиги Европы.

    «Результат жеребьевки для нас нормальный. Мы будем изучать обоих возможных соперников, обязательно посмотрим их матчи между собой. С минским "Динамо" мы уже немного знакомы», — цитирует Семака РИА Новости.

    Первая игра состоится 9 августа в Дунайска-Стреде или Минске, ответная — 16-го в Санкт-Петербурге. Победитель пройдет в четвертый отборочный раунд, жеребьевка которого состоится 6 августа. 0

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