Семак доволен результатом жеребьевки Лиги Европы

Главный тренер «Зенита»заявил, что считает нормальным результат жеребьевки Лиги Европы для петербургской команды.

«Зенит» сыграет с победителем пары ДАК — «Динамо» (Минск) в третьем отборочном раунде Лиги Европы.

«Результат жеребьевки для нас нормальный. Мы будем изучать обоих возможных соперников, обязательно посмотрим их матчи между собой. С минским "Динамо" мы уже немного знакомы», — цитирует Семака РИА Новости.

Первая игра состоится 9 августа в Дунайска-Стреде или Минске, ответная — 16-го в Санкт-Петербурге. Победитель пройдет в четвертый отборочный раунд, жеребьевка которого состоится 6 августа. 0