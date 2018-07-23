Магнуссон: Сложно пытаться говорить с игроками ЦСКА

Защитникрассказал о первых впечатлениях от команды и болельщиков после своего трансфера и дебюта в товарищеской игре с(1:1).

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«В первые дни сложно пытаться говорить с игроками ЦСКА, но они немного понимают английский язык, а я — русский. Поэтому мы идем постепенно от одного дня к другому. Мне нужно учить русский, чтобы проще было общаться.

Думаю, у ЦСКА одни из лучших болельщиков, которых я видел в своей жизни. Они танцуют и поют все время, и я очень горд этим. Хочу поблагодарить их за то, что они поддерживали нас на матче с "Енисеем". Мы сыграли вничью, но хотим выигрывать для клуба и для них.

Очевидно, что всегда непросто выходить в первом матче, но хорошо, что мой дебют состоялся. С каждым днем я все лучше узнаю игроков. Чувствовал себя хорошо, но очевидно, что нам нужно прибавлять в некоторых аспектах. С нетерпением жду начала сезона. Мы знаем, что можем хорошо выступить», — заявил Магнуссон в комментарии пресс-службе ЦСКА. 0