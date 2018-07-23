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    Каррера: Был момент, когда я сомневался, на моей стороне команда или нет

    Спартак РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что в начале прошлого сезона не был уверен, поддерживают ли его футболисты московского клуба.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера
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    «Была ситуация, когда я хотел понять, команда на моей стороне или нет. Когда я понял, что она со мной, все сомнения ушли прочь.

    И после этого мы выдали беспроигрышную серию в чемпионате и до последнего боролись за титул. Мы вышли в плей-офф Лиги Европы, хотя вполне могли пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов», — цитирует Карреру «Российская газета».

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    • Также тренер «Спартака» рассказал, что знает о моменте, когда болельщики больше поддерживали его, а не команду.

    «Я хочу, чтобы болельщики были довольны всем: командой, руководством, мной. И, конечно, мне приятно такое отношение болельщиков.

    Они у нас суперские, лучшие! И я здесь нахожусь для того, чтобы показать свой максимум. Как и футболисты», — добавил итальянский специалист. 0

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