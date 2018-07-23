Агент подтвердил интерес «Атлетико» и «Севильи» к форварду «Милана»

Мадридский «Атлетико» и «Севилья» по-прежнему заинтересованы в услугах нападающего «Милана», сообщил агент 30-летнего хорвата

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«Когда "Милан" примет решение по поводу Николы, мы его взвесим. Нужно подождать и посмотреть, к чему они придут. У "Атлетико" есть интерес, мы не отрицаем этого. "Севилья" тоже в числе вариантов», — приводит слова агента Estadio Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Милан» и «Атлетико» согласовали аренду Калинича с обязательством выкупа за 18 миллионов евро.

Калинич играет в «Милане» с лета прошлого года, куда перешел из «Фиорентины» за 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Никола принял участие в 31 матче Серии А (20 в основном составе) и забил шесть голов. 0