Агент подтвердил интерес «Атлетико» и «Севильи» к форварду «Милана»

Никола Калинич
tuttosport.com
«Когда "Милан" примет решение по поводу Николы, мы его взвесим. Нужно подождать и посмотреть, к чему они придут. У "Атлетико" есть интерес, мы не отрицаем этого. "Севилья" тоже в числе вариантов», — приводит слова агента Estadio Deportivo.
Ранее сообщалось, что «Милан» и «Атлетико» согласовали аренду Калинича с обязательством выкупа за 18 миллионов евро.
Калинич играет в «Милане» с лета прошлого года, куда перешел из «Фиорентины» за 25 миллионов евро.
В минувшем сезоне Никола принял участие в 31 матче Серии А (20 в основном составе) и забил шесть голов. 0