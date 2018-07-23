Жоаозиньо: Вандерсон говорил о «Динамо» только хорошие слова

Новичок московского «Динамо»на встрече с болельщиками заявил, что его бывший одноклубник по «Краснодару»очень тепло отзывался о «бело-голубых».

О переходе Жоаозиньо официально было объявлено в понедельник на традиционной встрече «Динамо» с болельщиками.

Жоаозиньо, имеющий также российское гражданство, ранее выступал за «Краснодар». В прошлом сезоне в составе «бело-голубых» выступал другой экс-футболист «Краснодара» Вандерсон.

«Чувствую себя хорошо. Постараюсь отдать себя всего на поле, чтобы команда заняла еврокубковые места.

Вандерсон говорил только хорошие слова о "Динамо". Да, у него не получилось, но это не значит, что не получится у меня», — цитирует Жоаозиньо «Спорт-Экспресс». 0