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    Игнашевич войдет в тренерский штаб молодёжной команды ЦСКА

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    Бывший защитник Сергей Игнашевич, завершивший карьеру после чемпионата мира 2018 года, в рамках с традиционной встречи с болельщиками сообщил, что станет тренером второй команды ЦСКА.

    Сергей Игнашевич
    Сергей Игнашевич
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    «Всегда знал, что наступит этот день. Думал, он будет грустным. Но оказалось, что не совсем так. Может, потому что уже наигрался. А может, потому что не совсем прощаюсь.

    Спасибо вам, всего бы не было без вашей поддержки. Сумасшедшие рывки, подкаты, голы на последних минутах. Это всё не только самоотдача футболистов, но и ваш эмоциональный фон.

    Хочу поблагодарить Евгения Гинера, Романа Бабаева — они всё это время были рядом с нами, мы многое прошли. Хочу поблагодарить всех тренеров, у которых я мог учиться.

    Я остаюсь частью ЦСКА, иду этой дорогой. Послезавтра проведу первую тренировку второй команды ЦСКА в качестве тренера», — передаёт слова Игнашевича «Чемпионат». 0

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