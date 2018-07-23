Игнашевич войдет в тренерский штаб молодёжной команды ЦСКА

Бывший защитник, завершивший карьеру после чемпионата мира 2018 года, в рамках с традиционной встречи с болельщиками сообщил, что станет тренером второй команды

«Всегда знал, что наступит этот день. Думал, он будет грустным. Но оказалось, что не совсем так. Может, потому что уже наигрался. А может, потому что не совсем прощаюсь.

Спасибо вам, всего бы не было без вашей поддержки. Сумасшедшие рывки, подкаты, голы на последних минутах. Это всё не только самоотдача футболистов, но и ваш эмоциональный фон.

Хочу поблагодарить Евгения Гинера, Романа Бабаева — они всё это время были рядом с нами, мы многое прошли. Хочу поблагодарить всех тренеров, у которых я мог учиться.

Я остаюсь частью ЦСКА, иду этой дорогой. Послезавтра проведу первую тренировку второй команды ЦСКА в качестве тренера», — передаёт слова Игнашевича «Чемпионат». 0