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    Идову: Хочу испытать радость завоевания золотых медалей

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    Защитник «Локомотива» Брайан Идову поделился впечатлениями от церемонии награждения команды золотыми медалями и отметил, что недолго думал над предложением железнодорожников.

    Брайан Идову
    Брайан Идову
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    Ранее игрок выступал за «Амкар», но после расформирования клуба стал свободным агентом.

    «Очень классные ощущения испытал, посмотрев на то, как счастливы болельщики и футболисты. Теперь у меня одна цель — самому испытать с командой такой момент. Я понял, что здесь дружная семья футболистов с болельщиками.

    Размышлял я недолго, когда узнал о таком варианте. Это очень хорошая команда, которая будет выступать в Лиге чемпионов. Мне всегда импонировала игра "Локомотива".

    Больше всего мне запомнился матч с "Реалом", который закончился 2:2. Тогда еще в самом конце игры Обиора выходил один на один, но судья остановил матч. Я тогда сам сильно кричал, потому что "Локомотив" мог забить и обыграть "Реал".

    Для каждого футболиста услышать гимн Лиги чемпионов — настоящая мечта. Не случайно в интернете ходят шутки, мол, девушки, извините, сегодня Лига чемпионов, и мы будем только ее смотреть.

    Лучше всех знаю Коломейцева с которым вместе играл в "Амкаре". А так ребята приняли меня очень хорошо. Со временем буду больше с ними общаться.

    Знаком еще с Маргасовым. Мы с ним играли еще в давние времена, когда я играл за "Смену", а он за Академию Коноплева», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». ​ 0

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