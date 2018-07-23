Идову: Хочу испытать радость завоевания золотых медалей

Защитник «Локомотива»поделился впечатлениями от церемонии награждения команды золотыми медалями и отметил, что недолго думал над предложением железнодорожников.

Ранее игрок выступал за «Амкар», но после расформирования клуба стал свободным агентом.

«Очень классные ощущения испытал, посмотрев на то, как счастливы болельщики и футболисты. Теперь у меня одна цель — самому испытать с командой такой момент. Я понял, что здесь дружная семья футболистов с болельщиками.

Размышлял я недолго, когда узнал о таком варианте. Это очень хорошая команда, которая будет выступать в Лиге чемпионов. Мне всегда импонировала игра "Локомотива".

Больше всего мне запомнился матч с "Реалом", который закончился 2:2. Тогда еще в самом конце игры Обиора выходил один на один, но судья остановил матч. Я тогда сам сильно кричал, потому что "Локомотив" мог забить и обыграть "Реал".

Для каждого футболиста услышать гимн Лиги чемпионов — настоящая мечта. Не случайно в интернете ходят шутки, мол, девушки, извините, сегодня Лига чемпионов, и мы будем только ее смотреть.

Лучше всех знаю Коломейцева с которым вместе играл в "Амкаре". А так ребята приняли меня очень хорошо. Со временем буду больше с ними общаться.

Знаком еще с Маргасовым. Мы с ним играли еще в давние времена, когда я играл за "Смену", а он за Академию Коноплева», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». ​ 0