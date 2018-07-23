Гилерме: В Лиге чемпионов «Локо» будет биться как никогда

Маринато Гилерме
LiveSport.Ru
В понедельник на арене в Черкизово прошла встреча с болельщиками, во время которой игроки «Локомотива» получили золотые медали за победу в чемпионате России.
«Мы должны быть готовы играть в Лиге чемпионов. Это очень сложный турнир, где все сильны. Мы должны стараться выступать во всех турнирах на максимуме.
"Локомотив" давно не играл в Лиге чемпионов, и в этом сезоне мы будем биться как никогда», — цитирует Гилерме «Р-Спорт».
Железнодорожники стартуют в Лиге чемпионов с группового этапа. 0