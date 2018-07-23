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    Гилерме: В Лиге чемпионов «Локо» будет биться как никогда

    Локомотив РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Вратарь московского футбольного клуба «Локомотив» Гилерме заявил, что команда будет отдавать все силы в матчах Лиги чемпионов сезона-2018/19.

    Маринато Гилерме
    Маринато Гилерме
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    В понедельник на арене в Черкизово прошла встреча с болельщиками, во время которой игроки «Локомотива» получили золотые медали за победу в чемпионате России.

    «Мы должны быть готовы играть в Лиге чемпионов. Это очень сложный турнир, где все сильны. Мы должны стараться выступать во всех турнирах на максимуме.

    "Локомотив" давно не играл в Лиге чемпионов, и в этом сезоне мы будем биться как никогда», — цитирует Гилерме «Р-Спорт».

    Железнодорожники стартуют в Лиге чемпионов с группового этапа. 0

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