Заря — Мариуполь: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.07.2018)

В 14:00 в чемпионате Украины по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Мариуполь» — «Заря» 2:5 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Заря»).

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