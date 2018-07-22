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    «Заря» — «Мариуполь»: онлайн-трансляция начнется в 14:00

    Заря — Мариуполь: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.07.2018)

    Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Заря
    В 14:00 в чемпионате Украины по футболу начнётся матч «Заря» — «Мариуполь».

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    Последний матч между собой: «Мариуполь» — «Заря» 2:5 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Заря»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Заря» — «Мариуполь». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

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