Мина заявил о готовности покинуть «Барселону»

Защитник «Барселоны»заявил, что хотел бы остаться в каталонском клубе, но не исключил своего ухода.

Йерри Мина Архив LiveSport.Ru 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

Колумбиец, которым интересуется петербургский «Зенит», пока не знает, заинтересованы ли «сине-гранатовые» в продолжении сотрудничества.

«У меня есть контракт с "Барселоной", и я хочу и дальше выступать здесь. Сейчас у меня есть предложения от других клубов. Посмотрим, что будет дальше.

Если я не нужен "Барселоне", то придется выбрать лучший вариант для продолжения карьеры. Однако я хочу выступать за "Барселону", потому что это лучший клуба мира», — цитирует Мину Marca.

Мина выступал за сборную Колумбии на чемпионате мира в России. 0