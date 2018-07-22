Мина заявил о готовности покинуть «Барселону»

Йерри Мина
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Колумбиец, которым интересуется петербургский «Зенит», пока не знает, заинтересованы ли «сине-гранатовые» в продолжении сотрудничества.
«У меня есть контракт с "Барселоной", и я хочу и дальше выступать здесь. Сейчас у меня есть предложения от других клубов. Посмотрим, что будет дальше.
Если я не нужен "Барселоне", то придется выбрать лучший вариант для продолжения карьеры. Однако я хочу выступать за "Барселону", потому что это лучший клуба мира», — цитирует Мину Marca.
Мина выступал за сборную Колумбии на чемпионате мира в России. 0