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    Леонардо может вернуться в «Милан»

    Серия A Футбол Италии Милан Календарь Серии А
    Бывший полузащитник и главный тренер «Милана» Леонардо может войти в состав руководства клуба, информирует официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    Леонардо
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    Напомним, ранее пост президента «Милана» покинул бывший владелец клуба Ли Йонхонг, а на его место был назначен Паоло Скарони. Также с должности генерального директора «россонери» был уволен Марко Фассоне.

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    • «Милан» из-за долгов перешел во владение американского хедж-фонда Elliot Management. Ли Йонхонг не сумел вовремя погасить задолженность по кредиту, который он взял у Elliot Management в апреле 2017 года для приобретения «Милана», и контроль над клубом получила компания из США.

    20 июля «Милан» решением Спортивного арбитражного суда вернул себе право участвовать в предстоящем розыгрыше Лиги Европы. 0

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