Леонардо может вернуться в «Милан»

Бывший полузащитник и главный тренерможет войти в состав руководства клуба, информирует официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, ранее пост президента «Милана» покинул бывший владелец клуба Ли Йонхонг, а на его место был назначен Паоло Скарони. Также с должности генерального директора «россонери» был уволен Марко Фассоне.

«Милан» из-за долгов перешел во владение американского хедж-фонда Elliot Management. Ли Йонхонг не сумел вовремя погасить задолженность по кредиту, который он взял у Elliot Management в апреле 2017 года для приобретения «Милана», и контроль над клубом получила компания из США.

20 июля «Милан» решением Спортивного арбитражного суда вернул себе право участвовать в предстоящем розыгрыше Лиги Европы. 0