«Спартак» ушел от поражения в матче с «Ашдодом»

«Спартак»
«Спартак»
Счет в матче был открыт на 21-й минуте благодаря автоголу. Бекель получил передачу на ход, на дриблинге вошёл в штрафную «Спартака» и пробил верхом — мяч попал в спину защитнику Артему Мамину и влетел под перекладину.
Отыграться красно-белым удалось лишь на 90-й минуте, когда Зе Луиш реализовал пенальти, назначенный за фол против Полубояринова в штрафной.
Следующий матч «Спартак» проведет уже в рамках Российской премьер-лиги — 28 июля дома на «Открытие Арене» команда сыграет с «Оренбургом» в первом туре.
Товарищеский матч
«Ашдод» (Израиль) — «Спартак» (Россия) — 1:1 (1:0)
Голы: Мамин, 21 — в свои ворота (1:0). Зе Луиш, 90 — с пенальти (1:1)«Спартак»: Ребров, Рассказов, Мамин, Джикия (Боккетти, 59), Мельгарехо (Комбаров, 59), Бакаев (Зе Луиш, 60), Еременко (Игнатов, 46), Попов (Глушаков, 70), Тимофеев (Полубояринов, 46), Педро Роша (Ханни, 70), Ташаев