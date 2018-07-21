«Спартак» ушел от поражения в матче с «Ашдодом»

Московскийсыграл вничью с израильским(1:1) в контрольном матче на тренировочных сборах в Австрии.

Счет в матче был открыт на 21-й минуте благодаря автоголу. Бекель получил передачу на ход, на дриблинге вошёл в штрафную «Спартака» и пробил верхом — мяч попал в спину защитнику Артему Мамину и влетел под перекладину.

Отыграться красно-белым удалось лишь на 90-й минуте, когда Зе Луиш реализовал пенальти, назначенный за фол против Полубояринова в штрафной.

Следующий матч «Спартак» проведет уже в рамках Российской премьер-лиги — 28 июля дома на «Открытие Арене» команда сыграет с «Оренбургом» в первом туре.