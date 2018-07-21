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    Семин назвал Березуцких «истинными джентльменами в футболе»

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение защитников ЦСКА Алексея и Василия Березуцких завершить карьеру.

    Юрий Семин
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    «Березуцкие завершили замечательную карьеру, оставив большой и славный след в истории всего российского футбола.

    Это их решение, они были патриотами своего клуба, и, на мой взгляд, это те люди, на которых должно равняться новое поколение ЦСКА, потому что они показали пример преданности команде и футболу тоже.

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    • Они были истинными джентльменами как в футболе, так и в жизни, поэтому мне искренне жаль, что они завершили карьеру. Желаю им удачи в дальнейшей футбольной деятельности», — цитирует Семина ТАСС. 0

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