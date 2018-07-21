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    У «Милана» полностью сменилось руководство

    Футбол Италии Серия A Милан Календарь Серии А
    Ли Йонхонг покинул пост президента «Милана», о чем сообщает Football Italia.

    Ли Йонхонг
    Ли Йонхонг
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    Решение было принято на собрании акционеров, которое состоялось сегодня, 21 июля.

    Кроме того, в отставку были отправлены гендиректор «россонери» Марко Фассоне, а также Дэвид Хан Ли, Лу Бо и Сюй Реншуо.

    Новым президентом «Милана» стал Паоло Скарони, а в руководство вместе с ним вошли Марко Патуано, Джорджио Фурлани, Стефано Кочирио, Сальваторе Серчионе, Альфредо Грача, Джанлука Д'Аванзо и Фрэнк Туил.

    На прошлой неделе новым владельце «Милана» стала американская инвестиционная корпорация Elliott Management. 0

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