У «Милана» полностью сменилось руководство

покинул пост президента, о чем сообщает Football Italia.

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Решение было принято на собрании акционеров, которое состоялось сегодня, 21 июля.

Кроме того, в отставку были отправлены гендиректор «россонери» Марко Фассоне, а также Дэвид Хан Ли, Лу Бо и Сюй Реншуо.

Новым президентом «Милана» стал Паоло Скарони, а в руководство вместе с ним вошли Марко Патуано, Джорджио Фурлани, Стефано Кочирио, Сальваторе Серчионе, Альфредо Грача, Джанлука Д'Аванзо и Фрэнк Туил.

На прошлой неделе новым владельце «Милана» стала американская инвестиционная корпорация Elliott Management. 0