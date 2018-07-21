«Локомотив» победил «Акхисар Беледиеспор»

«Локомотив»
«Локомотив»
Автором первого мяча стал нападающий Элдер Барбоза, отличившийся на 45-й минуте.
«Локомотив» сравнял счёт на 61-й минуте благодаря точному удару полузащитника Антона Миранчука.
Победный гол забил полузащитник Дмитрий Баринов на 80-й минуте.
27 июля железнодорожники проведут матч за Суперкубок России. Их соперником будет московский ЦСКА.
Встреча состоится в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и начнётся в 21:30 по московскому времени.
Сезон российской Премьер-Лиги «Локомотив» начнёт выездным матчем с «Уфой» 30 июля.
Товарищеский матч
«Акхисар БС» (Турция) — «ЛОКОМОТИВ» (Россия) — 1:2 (1:0)
Голы: Элдер Барбоза, 45 (1:0). Ант.Миранчук, 61 (1:1). Баринов, 80 (1:2)«Акхисар БС» (стартовый состав): Бора Керк, Нунке, Мигел Лопеш, Юмлу, Кадир Келеш, Эрай Атасевен, Айкут Чевикер, Онурджан Гюлер, Селезнев, Ларссон, Элдер Барбоза«Локомотив»: Гильерме (Медведев, 46), Ротенберг (Денисов, 46), Кверквелия, Идову (Михалик, 46), Тарасов, Фернандеш (Миронов, 87), Рыбус (Лысов, 67), Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Баринов, Эдер (Тугарев, 77)