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    «Локомотив» победил «Акхисар Беледиеспор»

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    Московский «Локомотив» победил турецкий клуб «Акхисар Беледиеспор» (2:1) в товарищеской игре на тренировочном сборе в Австрии.

    «Локомотив»
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    Автором первого мяча стал нападающий Элдер Барбоза, отличившийся на 45-й минуте.

    «Локомотив» сравнял счёт на 61-й минуте благодаря точному удару полузащитника Антона Миранчука.

    Победный гол забил полузащитник Дмитрий Баринов на 80-й минуте.

    27 июля железнодорожники проведут матч за Суперкубок России. Их соперником будет московский ЦСКА.

    Встреча состоится в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и начнётся в 21:30 по московскому времени.

    Сезон российской Премьер-Лиги «Локомотив» начнёт выездным матчем с «Уфой» 30 июля.

    Товарищеский матч
    «Акхисар БС» (Турция) — «ЛОКОМОТИВ» (Россия) — 1:2 (1:0)
    Голы: Элдер Барбоза, 45 (1:0). Ант.Миранчук, 61 (1:1). Баринов, 80 (1:2)«Акхисар БС» (стартовый состав): Бора Керк, Нунке, Мигел Лопеш, Юмлу, Кадир Келеш, Эрай Атасевен, Айкут Чевикер, Онурджан Гюлер, Селезнев, Ларссон, Элдер Барбоза«Локомотив»: Гильерме (Медведев, 46), Ротенберг (Денисов, 46), Кверквелия, Идову (Михалик, 46), Тарасов, Фернандеш (Миронов, 87), Рыбус (Лысов, 67), Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Баринов, Эдер (Тугарев, 77)
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