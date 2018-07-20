Гигант маленького роста

Дзола поразил партнеров по «Челси» своим мастерством
Английский футбол должен был знать, кем является этот итальянец, но это было не так. Дзола уже был героем «Наполи», сумевшим вместе с Марадоной привести команду к титулу в Серии А сезона-1989/90. А еще он выступал за Италию на ЧМ-1994 и завоевал Кубок УЕФА с «Пармой» в 1995-м.
Да, итальянский футбол транслировался на континенте, но ощущение неизвестности оставалось, когда этот итальянец приехал в Лондон. Некоторые болельщики даже считали, что 30-летний игрок перешел в «Челси» за своим последним выгодным контрактом, не более того.
«Мы узнали, что к нам прибыл парень из Италии. Что было известно? Он тренировался с Марадоной и неплохо исполнял штрафные удары. На тот момент Спенни (Джон Спенсер — прим.) был настолько популярен, что мы не понимали, зачем нам в атаке Дзола, если наш парень так хорош. Затем была первая тренировка с Джанфранко и эффект "вау", — вспоминает экс-защитник "Челси" Майкл Даберри.
У Скотта Минто, еще одного игрока "Челси", были подобные эмоции. Он считал, что Дзола — просто маркетинговый ход от руководства и главного тренера Рууда Гуллита, чтобы привлечь еще больше болельщиков из Италии. Его мнение изменилось, когда Дзола показал свой уровень мастерства.
"Когда он приехал на тренировку, а мы увидели его в деле, то поняли, что это особенный парень. Никогда не видел ничего подобного. После каждого штрафного удара мяч оказывался в сетке. Дзола моментально поднял уровень требований в коллективе", — отметил Минто.
В Англии ждали звезду, а получили — трудягу
Но не только мастерство Дзолы выделяло его на фоне партнеров. Футболисты "Челси", возможно, ждали появления суперзвезды Серии А, но в итоге они увидели очень скромного профессионала, который начинал карьеру в четвертом дивизионе чемпионата Италии и дошел до самой вершины благодаря упорному труду и дисциплине, хотя и без таланта тут не обошлось.
"Мне важнее отметить его человеческие качества, — говорит Даберри. Гуллит всегда говорил молодым игрокам начинать работать еще до старта тренировки. Мы считали это в каком-то смысле наказанием. Ветераны вроде Франка Лебефа этого не делали. Так вот, Джанфранко просто вышел на тренировку вместе с нами, молодыми футболистами. Мы почувствовали, что эта традиция больше не является наказанием. Дзола не стал сидеть в раздевалке и умничать, а решил помочь нам. Буду помнить об этом всю свою жизнь".
Рождественские вечеринки или другие праздники — он всегда их посещал, хоть и не пил, стараясь пораньше уйти домой. Дзола просто понимал важность командного духа, поэтому всегда оставался частью подобных мероприятий. На поле благодаря характеру у него тоже не было слишком больших проблем. Он приехал в Англию, да еще и в ноябре, столкнулся с физически жестким футболом, в котором ничего не получается у многих физически мощных футболистов. Джанфранко не сломали трудности, он забил пять голов в декабре и получил награду игроку месяца.
Клуб получил особенного человека
К концу первого сезона Дзола выиграл с "Челси" Кубок Англии и получил звание игрока года по итогам голосования среди британских журналистов. Никто из футболистов лондонского клуба в прошлом не получал столь почетную награду.
В 2003-м болельщики признали его лучшим игроком команды. И было еще очень много покоренных вершин, красивых голов в ворота "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и других волшебных вершин. У этого футболиста был маленький рост, но, как человек, он был гигантом.
"В клубе в те годы у нас были звездные игроки, но Дзола был особенным. Это был наш лучший футболист. Ни с кем настолько крутым я больше никогда не играл", — заявил Минто.
В составе "Челси" Джанфранко Дзола провел 311 матчей и забил 80 голов во всех турнирах. В 2003-м году нападающий покинул Лондон и вернулся на родину, подписав контракт с "Кальяри". 0