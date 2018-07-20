«Урал» разгромил катарский клуб в товарищеском матче

Екатеринбургский «Урал» провёл контрольную игру с клубом «Катар СК» (4:1) на тренировочном сборе в Сербии.

В составе победителей точными ударами отметились Владимир Ильин, Отман Эль-Кабир, Николай Димитров и Никита Глушков.

В минувшем сезоне «Катар СК» занял десятое место в турнирной таблице чемпионата Катара. «Урал» в прошлом сезоне финишировал на 12-м месте в чемпионате России.

Этим матчем российская команда завершила программу сербского сбора. Завтра утром «шмели» вылетят в Екатеринбург.

22 июля у футболистов запланирован выходной, а на следующий день возобновится подготовка к игре против «Анжи».