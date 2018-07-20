«Урал» разгромил катарский клуб в товарищеском матче

В составе победителей точными ударами отметились Владимир Ильин, Отман Эль-Кабир, Николай Димитров и Никита Глушков.
В минувшем сезоне «Катар СК» занял десятое место в турнирной таблице чемпионата Катара. «Урал» в прошлом сезоне финишировал на 12-м месте в чемпионате России.
Этим матчем российская команда завершила программу сербского сбора. Завтра утром «шмели» вылетят в Екатеринбург.
22 июля у футболистов запланирован выходной, а на следующий день возобновится подготовка к игре против «Анжи».
Товарищеский матч
«Урал» (Екатеринбург) — «Катар СК» (Доха) 4-1 (3-1)
Голы «Урала»: Ильин, 19; Эль-Кабир, 25; Бикфалви, 27; Глушков, 76«Урал»: Годзюр, Кулаков, Брызгалов, Балажиц, Меркулов, Емельянов, Димитров, Эль-Кабир, Егорычев, Бикфалви, Ильин