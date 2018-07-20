Ташаев: Не понимаю, зачем ВФСО «Динамо» подало в суд на меня

Полузащитник «Спартака»прокомментировал ситуацию со своим уходом изэтим летом.

Ташаев, контракт которого с клубом был рассчитан до лета 2020 года, написал заявление об увольнении из ФК «Динамо».

В середине июня Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» подало в суд на Ташаева и ФК «Динамо».

ВФСО «Динамо» намеревалось добиться запрета ФК «Динамо» на увольнение Ташаева и запрета РФС и РФПЛ регистрировать любые переходы футболиста.

Арбитражный суд Москвы рассмотрел данное заявление и счёл, что оно не подлежит удовлетворению, поскольку заявитель не смог доказать причинение значительного ущерба в случае ухода Ташаева.

«У меня в контракте с "Динамо" был пункт, по которому я могу его расторгнуть за определённую компенсацию, заранее уведомив о своем желании руководство.

Я изначально для себя решил, что буду рассматривать возможность остаться в "Динамо" только при определённых обстоятельствах, но этим обстоятельствам не суждено было осуществиться.

4 июня я написал заявление. А "Динамо" подало в суд. Я не понимаю, зачем, учитывая то, что я действовал в рамках контракта.

Со мной пытались связаться Широков и Фёдоров. Я ответил, что у меня есть желание уйти, но все детали им нужно обсуждать с агентом, который понимает тонкости юридических вопросов.

Что касается того, как ребята отнеслись к моему уходу в "Спартак", то они же все профессионалы, понимают, какие жизненные ситуации могут случиться.

Сказали, что каждый сам выбирает свой жизненный путь и решает, куда идти. Футболисты "Динамо" пожелали удачи в карьере и обойтись без травм», — сказал Ташаев Sport24. 0