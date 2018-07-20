Роналду: Моя главная цель в «Юве» — сделать фанатов счастливыми

Нападающий «Ювентуса»по время турне команды по Китаю рассказал о своей главной цели в новом клубе.

10 июля стало известно, что Роналду подписал с «Ювентусом» четырехлетний контракт и будет зарабатывать 30 миллионов евро в год. Туринский клуб заплатит за португальца 112 миллионов евро.

«Я подписал с "Ювентусом" контракт на четыре года. Я очень счастлив и доволен, ведь это один из величайших клубов в истории.

Это прекрасно, что я могу здесь играть. Я надеюсь хорошо стартовать и достичь своих целей. Моя главная цель — сделать итальянских фанатов счастливыми», — сказал Роналду Football Italia. 0