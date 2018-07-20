«Ливерпуль» завершил работу на трансферном рынке, заявил Клопп

Юрген Клопп
uefa.com
Ранее в команду перешли вратарь Алиссон и полузащитники Наби Кейта, Фабиньо и Джердан Шакири.
«У нас есть все для успеха в следующем сезоне. Уверен, мы завершили работу на трансферном рынке.
В прошлом году мы были не так ужи и плохи, но нам нужно было усиление. Поэтому приобрели несколько футболистов.
Я действительно доволен трансферами, поэтому будем использовать последние несколько недель межсезонья для подготовки к новой кампании», — приводит пресс-служба «красных» слова Клоппа. 0