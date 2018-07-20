«Ливерпуль» завершил работу на трансферном рынке, заявил Клопп

Главный тренер «Ливерпуля»отметил, что клуб больше не будет приобретать игроков в летнее трансферное окно.

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Ранее в команду перешли вратарь Алиссон и полузащитники Наби Кейта, Фабиньо и Джердан Шакири.

«У нас есть все для успеха в следующем сезоне. Уверен, мы завершили работу на трансферном рынке.

В прошлом году мы были не так ужи и плохи, но нам нужно было усиление. Поэтому приобрели несколько футболистов.

Я действительно доволен трансферами, поэтому будем использовать последние несколько недель межсезонья для подготовки к новой кампании», — приводит пресс-служба «красных» слова Клоппа. 0