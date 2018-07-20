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    «Ювентус» за день продал все сезонные абонементы

    Серия A Футбол Италии Ювентус Календарь Серии А
    Туринский «Ювентус» продал все доступные для покупки сезонные абонементы, сообщает официальный сайт команды.

    «Ювентус» за день продал все сезонные абонементы
    «Ювентус» за день продал все сезонные абонементы
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    Клуб провел первый этап абонементной кампании с 4 по 18 июля, когда абонементы могли выкупить держатели прошлогодних сезонных билетов. «Бьянконери» хватило чуть более двух недель для того, чтобы продать 25300 абонементов.

    19 июля стартовала свободная продажа сезонных билетов среди членов клуба привилегий. Все поступившие в продажу абонементы были раскуплены за день, несмотря на подорожание на 30% по сравнению с прошлым сезоном.

    Всего было продано 29 300 сезонных абонементов, а выручка «Юве» составила около 30 миллионов евро.

    Напомним, что вместимость домашнего стадиона клуба «Ювентус Стэдиум» составляет 41000 мест. 0

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