Дзола стал ассистентом Сарри в «Челси»

Бывший игрок «Челси»назначен ассистентом нового главного тренера «синих», сообщается на официальном сайте лондонцев.

Джанфранко Дзола skysports.com 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Детали соглашения не разглашаются.

«Для меня это потрясающее событие. Я готов много трудиться, так как передо мной стоит трудная задача. Я рад быть здесь и упорно работать с Маурицио, чтобы добиться успеха. Я отдам все, как это было во время моей карьеры футболиста, постараюсь сделать все возможное на своей новой должности. С нетерпением жду нового вызова», — сказал Дзола.

В бытность игроком Дзола с 1996 по 2003 год выступал за «Челси», с которым дважды завоевал Кубок Англии, по разу выиграл Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.

В качестве главного тренера Дзола работал в английских «Вест Хэме», «Уотфорде», «Бирмингем Сити», итальянском «Кальяри» и катарском «Аль-Араби». 0