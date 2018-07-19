Дзола стал ассистентом Сарри в «Челси»

Джанфранко Дзола
skysports.com
Детали соглашения не разглашаются.
«Для меня это потрясающее событие. Я готов много трудиться, так как передо мной стоит трудная задача. Я рад быть здесь и упорно работать с Маурицио, чтобы добиться успеха. Я отдам все, как это было во время моей карьеры футболиста, постараюсь сделать все возможное на своей новой должности. С нетерпением жду нового вызова», — сказал Дзола.
В бытность игроком Дзола с 1996 по 2003 год выступал за «Челси», с которым дважды завоевал Кубок Англии, по разу выиграл Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.
В качестве главного тренера Дзола работал в английских «Вест Хэме», «Уотфорде», «Бирмингем Сити», итальянском «Кальяри» и катарском «Аль-Араби». 0