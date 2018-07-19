Уилшир: Не буду праздновать гол в ворота «Арсенала»

Полузащитник, перешедший из, поделился ожиданиями от матча со своим бывшим клубом.

Джек Уилшир thetimes.co.uk 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Буду ли я праздновать гол в ворота "Арсенала"? Нет. Не буду это делать из уважения к болельщикам, потому что в течение многих лет они поддерживали меня. Уверен, если я забью, в глубине души они порадуются за меня, но праздновать гол было бы неправильно с моей стороны.

В день подписания контракта с "Вест Хэмом" мой отец сказал, что уже в третьем туре мне предстоит сыграть с "Арсеналом". Это будет странно, но в данный момент самый важный матч для нас — с "Ливерпулем" в первом туре», — передает слова Уилшира Mirror.

Напомним, 26-летний хавбек в статусе свободного агента подписал контракт на три года с «молотобойцами». 0