Футбольный агент из Бразилиисчитает, чтодействительно намеревается приобрести нападающего ЦСКА

Ранее globoesporte.globo.com сообщил, что бразильский клуб согласился заплатить армейцам компенсацию порядка 10 миллионов евро за переход нападающего.

«Намерен ли "Фламенго" приобрести Витиньо у ЦСКА? Думаю, это правда. "Фламенго" ищет такого рода игрока, каким является Витиньо, для того, чтобы заменить Винисиуса Жуниора.

Ранее "Фламенго" хотел приобрести Бабела из "Бешикташа". Предложение "Фламенго" московскому клубу составляет 10 миллионов евро. За эту же сумму ЦСКА и приобретал Витиньо, — приводи слова Соуза "Р-Спорт".

Витиньо является игроком ЦСКА с 2013 года. В минувшем сезоне он провел 46 матчей за ЦСКА, забил 12 голов и сделал девять результативных передач. 0