Сарри утомляет трансферный рынок

Главный тренер «Челси»признался, что ему не нравится работать во время трансферного окна.

Маурицио Сарри twitter.com/ChelseaFC 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Совершенно ясно, что мы хотели бы всегда удерживать всех сильнейших игроков. Это то, чего желает каждый тренер и клуб, и мы должны посмотреть, каким будет трансферный рынок в следующие несколько дней, но я намного комфортнее чувствую себя на поле в роли главного тренера, нежели менеджера. Думаю, что я являюсь одним из нескольких тренеров, кого трансферный рынок утомляет. Я не хочу говорить об этом, меня это не интересует. Думаю, наша тренерская задача состоит в том, чтобы развивать игроков, которые есть в нашем распоряжении.

Азар является игроком очень высокого уровня, одним из лучших двух-трех топ-игроков Европы. Естественно, я хотел бы продуктивно работать с ним на протяжении недели, а также в дни матчей, поскольку это будет означать хорошие результаты, а мы будем конкурентоспособны под конец сезона. Надеюсь, мне удастся улучшить его игру. Это трудно, потому что он достиг очень высокого уровня», — приводит слова Сарри пресс-служба «синих». 0