Санчес решил проблемы с визой в США

Алексис Санчес
manutd.com
Чилиец в ближайшее время сможет присоединиться к команде во время предсезонного турне.
По информации СМИ, проблемы с визой у Санчеса возникли из-за решения испанского суда приговорить игрока к 16 месяцам тюрьмы условно. 29-летний форвард в феврале 2018 года был признан виновным в неуплате налогов на сумму почти в 1 миллион евро в период выступлений за «Барселону» с 2012 по 2013 год.
Отметим, что уже 20 июля «Манчестер Юнайтед» в США проведет товарищеский матч с мексиканской «Америкой». 0