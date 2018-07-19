Санчес решил проблемы с визой в США

Форвард «Манчестер Юнайтед»решил проблемы с визой в США, информирует официальный сайт клуба.

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Чилиец в ближайшее время сможет присоединиться к команде во время предсезонного турне.

По информации СМИ, проблемы с визой у Санчеса возникли из-за решения испанского суда приговорить игрока к 16 месяцам тюрьмы условно. 29-летний форвард в феврале 2018 года был признан виновным в неуплате налогов на сумму почти в 1 миллион евро в период выступлений за «Барселону» с 2012 по 2013 год.

Отметим, что уже 20 июля «Манчестер Юнайтед» в США проведет товарищеский матч с мексиканской «Америкой». 0