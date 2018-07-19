Рунавик — Хиберниан: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.07.2018)

В 21:45 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Хиберниан» — «Рунавик» 6:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Хиберниан»).

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