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    «Ростов» проиграл контрольный матч «Хайдуку»

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    Футболисты «Ростова» потерпели крупное поражение от хорватского «Хайдука» в контрольном матче на сборах в Австрии.

    «Ростов»
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    Встреча, прошедшая в четверг, 19 июля, и завершилась со счетом 4:0 в пользу хорватской команды.

    Сначала ворота Абаева поразил игрок «Хайдука» дальним ударом на 22-й минуте, а на 34-й минуте хорваты удвоили преимущество с пенальти.

    «Ростов» пытался сравнять счет, но на 60-й минуте желто-синие пропустили третий мяч после грубой ошибки в своей штрафной.

    На 70-й минуте хорваты провели быструю атаку и забили еще один мяч после прострела с фланга.

    В пятницу «Ростов» проведет заключительную тренировку в Австрии, после чего вылетит в Ростов-на-Дону.

    Товарищеский матч
    «РостовВ» (Россия) — «Хайдук» (Хорватия) — 0:4 (0:2)
    Голы: Бэрри, 22 (0:1). Цакташ, 34 — с пенальти (0:2). Ивановски, 60 (0:3). Дьюрчо, 70 (0:4)«Ростов»: Абаев (Песьяков, 46), Паршивлюк, Сигурдссон (Вилюш, 46), Логашов (Хаджикадунич, 46), Ингасон (Щадин, 46), Гацкан, Юсупов (Скопинцев, 84), Ионов (Трошечкин, 75), Мирзов (Зуев, 64), Салетрос (Шомуродов, 63), Сигурдарсон (Калачев, 46)
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