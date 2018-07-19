«Ростов» проиграл контрольный матч «Хайдуку»

Футболисты «Ростова» потерпели крупное поражение от хорватского «Хайдука» в контрольном матче на сборах в Австрии.

Встреча, прошедшая в четверг, 19 июля, и завершилась со счетом 4:0 в пользу хорватской команды.

Сначала ворота Абаева поразил игрок «Хайдука» дальним ударом на 22-й минуте, а на 34-й минуте хорваты удвоили преимущество с пенальти.

«Ростов» пытался сравнять счет, но на 60-й минуте желто-синие пропустили третий мяч после грубой ошибки в своей штрафной.

На 70-й минуте хорваты провели быструю атаку и забили еще один мяч после прострела с фланга.

В пятницу «Ростов» проведет заключительную тренировку в Австрии, после чего вылетит в Ростов-на-Дону.