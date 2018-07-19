«Ростов» проиграл контрольный матч «Хайдуку»

Встреча, прошедшая в четверг, 19 июля, и завершилась со счетом 4:0 в пользу хорватской команды.
Сначала ворота Абаева поразил игрок «Хайдука» дальним ударом на 22-й минуте, а на 34-й минуте хорваты удвоили преимущество с пенальти.
«Ростов» пытался сравнять счет, но на 60-й минуте желто-синие пропустили третий мяч после грубой ошибки в своей штрафной.
На 70-й минуте хорваты провели быструю атаку и забили еще один мяч после прострела с фланга.
В пятницу «Ростов» проведет заключительную тренировку в Австрии, после чего вылетит в Ростов-на-Дону.
Товарищеский матч
«РостовВ» (Россия) — «Хайдук» (Хорватия) — 0:4 (0:2)
Голы: Бэрри, 22 (0:1). Цакташ, 34 — с пенальти (0:2). Ивановски, 60 (0:3). Дьюрчо, 70 (0:4)«Ростов»: Абаев (Песьяков, 46), Паршивлюк, Сигурдссон (Вилюш, 46), Логашов (Хаджикадунич, 46), Ингасон (Щадин, 46), Гацкан, Юсупов (Скопинцев, 84), Ионов (Трошечкин, 75), Мирзов (Зуев, 64), Салетрос (Шомуродов, 63), Сигурдарсон (Калачев, 46)