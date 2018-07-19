Перотти: Уход Алисона — это большая потеря для нас

Накануне футболист покинул Рим и вылетел в Англию.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» согласовал с бразильцем пятилетний контракт. Сумма сделки составит 75 миллионов евро.
«Он был чрезвычайно важным для нас вратарем. Его сейвы в минувшем сезоне спасли нам много очков, однако это футбол. Клуб никогда не будет себе вредить, поэтому любой трансфер в целом — это шаг к усилению команды. Посмотрим, как сложится сезон.
Нельзя не признать, что уход Алисона — это большая потеря для нас. Он отличный парень и один из лидеров в раздевалке. Нам жаль, что он уходит, однако такова жизнь. Подобное уже случалось с Салахом и Наингголаном, однако "Рома" продолжала двигаться дальше и будет продолжать. Мы должны выступить не хуже, чем в минувшем сезоне», — приводит слова Перотти Sky Sport Italia. 0