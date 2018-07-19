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    Ледяхов: «Ахмат» подходит к началу сезона в хорошем физическом состоянии

    Ахмат РФПЛ Футбол России Товарищеские матчи Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов подвел первые итоги тренировочных сборов в Австрии.

    Игорь Ледяхов
    Игорь Ледяхов
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    «Сборы близятся к завершению, мы выполнили весь запланированный к данному моменту объем работы, провели контрольные матчи. Осталось еще два матча, 19 и 20 июля. Думаю, команда подходит к началу сезона в хорошем физическом состоянии. Насколько мы готовы — покажет чемпионат.

    Чемпионат — длительный турнир, обсудили с тренерским штабом и тренером по физподготовке, что к началу сезона надо набрать хорошие кондиции, но в то же время от матча к матчу будем прибавлять.

    Да, мы следили за Мусаловым, Гащенковым и Думбия, знали, что это за футболисты. Все трое новичков — очень квалифицированные игроки. Думаю, они должны помочь нам в предстоящем сезоне», — приводит слова Ледяхова официальный сайт «Ахмата». 0

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