Ледяхов: «Ахмат» подходит к началу сезона в хорошем физическом состоянии

Главный тренер «Ахмата»подвел первые итоги тренировочных сборов в Австрии.

«Сборы близятся к завершению, мы выполнили весь запланированный к данному моменту объем работы, провели контрольные матчи. Осталось еще два матча, 19 и 20 июля. Думаю, команда подходит к началу сезона в хорошем физическом состоянии. Насколько мы готовы — покажет чемпионат.

Чемпионат — длительный турнир, обсудили с тренерским штабом и тренером по физподготовке, что к началу сезона надо набрать хорошие кондиции, но в то же время от матча к матчу будем прибавлять.

Да, мы следили за Мусаловым, Гащенковым и Думбия, знали, что это за футболисты. Все трое новичков — очень квалифицированные игроки. Думаю, они должны помочь нам в предстоящем сезоне», — приводит слова Ледяхова официальный сайт «Ахмата». 0