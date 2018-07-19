Гончаренко назвал текущую ситуацию «огромным вызовом»

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал продление контракта с московским клубом.

Новое соглашение 41-летнего специалиста рассчитано до 2020 года.

«Для тренера очень важно, чтобы было доверие со стороны руководства. Я ощущаю доверие со стороны Евгения Ленноровича и Романа Юрьевича, это всегда очень помогает в работе, позволяет принимать решения при полной поддержке.

Сейчас мы строим новую команду, приходят новые игроки. Это всегда интересно для тренера. Плюс наши болельщики, та атмосфера, которая царит на домашнем стадионе, способствуют тому, чтобы работа приносила удовольствие.

Текущая ситуация — огромный вызов, но это по-своему интересно и захватывающе», — цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА. 0