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    «Домжале» — «Широки Бриег»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Домжале — Широки Бриег: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.07.2018)

    Лига Европы
    В 22:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч «Домжале» — «Широки Бриег».

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    Последний матч между собой: «Широки Бриег» — «Домжале» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Домжале»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Домжале» — «Широки Бриег». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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