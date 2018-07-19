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    Пашалич отправился с «Челси» на сбор в Австралию

    Челси Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Хорватский полузащитник Марио Пашалич в составе «Челси» отправился на тренировочный сбор в Австралию, сообщается на официальном сайте «аристократов».

    Команда в составе 25 игроков в среду покинула Лондон
    Команда в составе 25 игроков в среду покинула Лондон
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    Команда в составе 25 игроков в среду покинула Лондон и прямым рейсом отправилась на западное побережье Австралии, где продолжит предсезонную подготовку.

    На 23 июля у «Челси» намечен товарищеский матч с местным клубом «Перт Глори».

    Пашалич перешел в «Челси» в 2014 году, но до сих пор не провел за «синих» ни одного официального матча. Каждый сезон лондонский клуб отдавал хорвата в аренду — в испанский «Эльче», «Монако», итальянский «Милан» и «Спартак», в составе которого он провел 32 игры и забил 5 мячей.

    Ранее La Gazzetta dello Sport сообщала, что в новом сезоне 23-летнего Пашалича возьмет в аренду итальянская «Аталанта» с последующим правом выкупа.

    Состав команды, отправившейся в Австралию: Марчин Булка, Джаред Томпсон, Брэдли Коллинз, Давид Луис, Итан Ампаду, Фикайо Томори, Майкл Гектор, Томаш Калас, Маркос Алонсо, Эмерсон, Давиде Дзаппакоста, Ола Эйна, Сеск Фабрегас, Дэнни Дринкуотер, Тьемуэ Бакайоко, Росс Баркли, Марио Пашалич, Жоржиньо, Кейси Палмер, Педро, Лукас Пьязон, Чарли Мусонда, Каллум Хадсон-Одои, Альваро Мората, Тэмми Абрахам.

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