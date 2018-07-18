ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарТоп-3 разочаровывающих форм из нового сезона АПЛ
  • 18:59
    • Азар — в тройке лучших игроков Европы, считает Сарри
  • 18:33
    • Дзагоев: Не хотел бить пенальти Хорватии, но вызвался
  • 17:09
    • «Зенит» заинтересовался защитником «Эспаньола»
  • 16:20
    • «Валенсия» продлила контракт с главным тренером
  • 16:10
    • «Сан-Антонио» и «Торонто» договорились об обмене лидерами команд
    Все новости спорта

    Уилшир: Остался в АПЛ из-за сборной Англии

    Вест Хэм Англия. Премьер-лига Футбол Англии Сборная Англии Календарь АПЛ
    Новичок «Вест Хэма» Джек Уилшир рассказал, что его решение остаться в АПЛ связано с надеждами вернуться в сборную Англии.

    Джек Уилшир
    Джек Уилшир
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Напомним, что полузащитник перешел в лондонскую команду этим летом после ухода из «Арсенала»

    «Сборная Англии — важная причина решения остаться в Премьер-лиге.

    Я уже неоднократно говорил, что люблю выступать за свою страну, горжусь этим, но прошло много времени с тех пор, когда это происходило в последний раз.

    Когда я здоров и в форме, я хочу выступать за Англию.

    Саутгейт со мной по этому поводу не говорил, но я уверен что двери в сборную открыты для любого игрока — если он находится в форме и показывает соответствующую игру за клуб», — приводит слова Уилшира издание Sky Sports.
    Накануне ЧМ-2018 Уилшир в своем твиттере выразил разочарование в связи с тем, что не попал в заявку национальной команды на мундиаль. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 3-9 июля
  • 09/07/2018 в 17:48
    •
  • Прогноз
  • «Уйпешт» — «Нефтчи» Баку
  • 1,75
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шериф» продолжит выступление в Лиге чемпионов
  • «Шериф» — «Торпедо» Кутаиси. Прогноз и ставки
  • 1,55
    •
  • Григорчук ведет «Астану» к групповому раунду
  • «Сутьеска» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1,77
    •
  • «Иртыш» и «Тракай» вновь не порадуют голепадом
  • «Иртыш» — «Тракай». Прогноз и ставки
  • 2,17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе Футбол Сборная ЧМ-2018. Мбаппе, Неймар и лучшие из лучшихКоманда из сильнейших футболистов минувшего турнира по мнению Sky Sports Вчера в 18:570
  • 15:56
    • Форвард «Герты» пропустит несколько месяцев из-за серьезной травмы
  • 15:38
    • Бенитес мог возглавить сборную Испании перед ЧМ-2018
  • 15:24
    • Дзагоев — критикам сборной России: Не нужно переобуваться
    Шаппи Корсанди, журналист Футбол Почему английские журналисты запомнят Россию: топ-5 причинБританские «операторы» слов всего за месяц набрались впечатлений на всю жизнь Вчера в 11:440
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Скакуны» затопчут «драконов»
  • 3,02
    •
  • 19:43
    • Уилшир: Остался в АПЛ из-за сборной Англии
  • 19:26
    • Дзагоев: Уже по звуку могу определить, сильно ли порвал мышцу
  • 19:19
    • Набабкин продлил контракт с ЦСКА
    На стадионе «Фишт» должен сыграть ФК «Сочи» Футбол 27-й сезон ФНЛ: с новыми стадионами и старыми проблемамиПревью нового сезона Футбольной национальной лиги Вчера в 10:090
  • 15:12
    • Гинер назвал бюджет ЦСКА на следующий сезон
  • 14:58
    • ФИФА назвала символическую сборну ЧМ-2018 по версии болельщиков
  • 14:44
    • Тьяго Мотта стал тренером в ПСЖ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие