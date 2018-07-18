Уилшир: Остался в АПЛ из-за сборной Англии

Новичок «Вест Хэма» Джек Уилшир рассказал, что его решение остаться в АПЛ связано с надеждами вернуться в сборную Англии.

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Напомним, что полузащитник перешел в лондонскую команду этим летом после ухода из «Арсенала»

«Сборная Англии — важная причина решения остаться в Премьер-лиге.

Я уже неоднократно говорил, что люблю выступать за свою страну, горжусь этим, но прошло много времени с тех пор, когда это происходило в последний раз.

Когда я здоров и в форме, я хочу выступать за Англию.

Саутгейт со мной по этому поводу не говорил, но я уверен что двери в сборную открыты для любого игрока — если он находится в форме и показывает соответствующую игру за клуб», — приводит слова Уилшира издание Sky Sports.

Накануне ЧМ-2018 Уилшир в своем твиттере выразил разочарование в связи с тем, что не попал в заявку национальной команды на мундиаль. 0