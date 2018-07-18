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    «Селтик» — «Алашкерт»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Селтик — Алашкерт: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.07.2018)

    Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    В 21:45 в матче квалификации Лиги чемпионов начнётся матч «Селтик» — «Алашкерт».

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    Последний матч между собой: «Алашкерт» — «Селтик» 0:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Селтик»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Селтик» — «Алашкерт». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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