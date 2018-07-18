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    Сарри: Хотел бы сохранить Азара и Куртуа, но нужно пообщаться с ними лично

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    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о будущем голкипера Тибо Куртуа и полузащитика Эдена Азара.

    Тибо Куртуа
    Тибо Куртуа
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    Сообщалось, что бельгийцы могут покинуть лондонский клуб и перейти в мадридский «Реал».

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    • «Очевидно, что игроки, которых вы имеете в виду, очень высокого уровня. Я бы хотел их сохранить. Но телефонный звонок без взгляда в глаза не добавит определенности в ситуации.

    Я бы хотел встретиться с ними и пообщаться лично, чтобы понять, какое решение будет лучшим для всех.

    Перед этим я бы так же хотел, чтобы игрок вышел на поле и четыре-пять дней потренировался, чтобы понять мои планы», — сказал Сарри The Guardian. 0

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