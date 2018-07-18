Хавбек «Ливерпуля» пропустит большую часть сезона-2018/19

Главный тренер «Ливерпуля»заявил, что полузащитникпропустит значительную часть предстоящего сезона.

Игрок получил множественные повреждения коленного сустава в полуфинальном матче Лиги Чемпионов против «Ромы».

«Похоже пришло время рассказать людям, что этот сезон Окс посвятит реабилитации и восстановлению. Мы знали об этом уже на следующий день после его операции.

Не было никаких неудач, негативных изменений. Все идет по намеченному графику. Мы готовимся к этому сезону зная, что он не сможет нам помочь.

Если мы увидим его в этом сезоне, то это будет неким бонусом», — рассказал Клопп клубной пресс-службе.

Также Клопп отметил, что восстановление игрока идет планомерно и спокойно. Никто не собирается форсировать возможность возвращения футболиста на поле.

«Это важно для нас. Мы не собираемся форсировать его возвращение. Мы должны думать о перспективе на ближайшие сезоны, а не о сиюминутной выгоде. Окс полностью поддерживает этот подход.

Я не могу дождаться его возвращения на поле. Однако мы должны проявить терпение, чтобы он вернулся в лучших кондициях, которые были до повреждения», — заявил тренер.

В прошлом сезоне Алекс Окслейд-Чемберлен успел отыграть за «Ливерпуль» 40 матчей, в которых записал на свой счет пять голов и семь передач. 0