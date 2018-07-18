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    Набабкин продлил контракт с ЦСКА

    ЦСКА РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Московский ЦСКА подписал новое соглашение с защитником Кириллом Набабкиным.

    Кирилл Набабкиным
    Кирилл Набабкиным
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    Контракт с 31-летним футболистом продлён до окончания сезона-2019/20, сообщает клубная пресс-служба.

    Набакин перешёл в ЦСКА в начале 2010 года и сыграл за красно-синих уже 200 матчей.

    Кирилл — обладатель семи трофеев в составе ЦСКА: трёх чемпионских титулов, двух Кубков и двух Суперкубков России. Также на счету Набабкина 2 матча за национальную сборную России.

    В прошлом сезоне Набабкин провёл 19 матчей (16 — в основе) за ЦСКА в российской Премьер-Лиге и отметился двумя голевыми передачами. 0

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