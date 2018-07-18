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    «Барселона» предлагала за Головина более 30 млн евро, но ЦСКА отказался

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    Полузащитник ЦСКА Александр Головин действительно мог перейти этим летом в «Барселону», но клубы не смогли договориться о трансфере, сообщает «Чемпионат».

    Александр Головин
    Александр Головин
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    По информации издания, во время чемпионата мира—2018 сине-гранатовые связались с ЦСКА и сообщили, что будут готовы отдать за футболиста более 30 млн евро.

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    • Однако, поскольку россиянин шёл в списке каталонцев под вторым номером, ЦСКА попросили подождать и прекратить переговоры с другими клубами.

    Москвичей не устроили данные условия, и они предпочли изучить все варианты. На тот момент на игрока реально претендовало более 10 крупных европейских клубов.

    Наиболее предметный интерес проявляли «Челси», «Монако» и «Ювентус». Сейчас в борьбе находятся именно эти три команды.

    Вероятность переезда Головина в Западную Европу высока, и сумма сделки может составить около 30 млн евро.

    Все футбольные трансферы

    Между руководителями ЦСКА и «Челси» налажены дружеские отношения, поэтому у синих есть небольшое преимущество.

    Монегаскам и туринцам необходимо сделать более выгодное предложение, чтобы выиграть борьбу у лондонцев. 0

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