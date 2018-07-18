«Барселона» предлагала за Головина более 30 млн евро, но ЦСКА отказался

По информации издания, во время чемпионата мира—2018 сине-гранатовые связались с ЦСКА и сообщили, что будут готовы отдать за футболиста более 30 млн евро.
Однако, поскольку россиянин шёл в списке каталонцев под вторым номером, ЦСКА попросили подождать и прекратить переговоры с другими клубами.
Москвичей не устроили данные условия, и они предпочли изучить все варианты. На тот момент на игрока реально претендовало более 10 крупных европейских клубов.
Наиболее предметный интерес проявляли «Челси», «Монако» и «Ювентус». Сейчас в борьбе находятся именно эти три команды.
Вероятность переезда Головина в Западную Европу высока, и сумма сделки может составить около 30 млн евро.
Между руководителями ЦСКА и «Челси» налажены дружеские отношения, поэтому у синих есть небольшое преимущество.
Монегаскам и туринцам необходимо сделать более выгодное предложение, чтобы выиграть борьбу у лондонцев. 0